Gazzetta - Inzaghi specialista delle gare secche: col Napoli vale quanto una finale

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal punto di vista dell'Inter, la partita di domani vale quanto una finale. Non c’è alternativa alla vittoria, se lo scudetto resta un obiettivo. Simone Inzaghi però è un allenatore da partita unica, lo dimostra il suo rapporto con le finali di Coppa Italia e di Supercoppa italiana. Da tecnico ne ha disputate sei e ne ha vinte cinque, tre di Supercoppa e due di Coppa Italia. Finora la sua carriera ha dimostrato che il mister piacentino dà il meglio di sé negli incontri secchi e va in difficoltà sul tempo lungo del campionato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ci si attende la massima cura dei dettagli, come una finale richiede.