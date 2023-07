Gazzetta ipotizza: "Le parole di ADL sembrano un messaggio per Osimhen"

Aurelio De Laurentiis ieri è stato chiaro: "Vedremo chi ama Napoli o chi preferisce andare in altri lidi".

Aurelio De Laurentiis ieri è stato chiaro: "Vedremo chi ama Napoli o chi preferisce andare in altri lidi". Per La Gazzetta dello Sport è un messaggio rivolto a Victor Osimhen: "Poi una deadline che sembra soprattutto rivolta a Victor Osimhen e al suo contratto: «Presto annunceremo altri rinnovi, così vedremo in concreto chi tiene davvero a questa maglia. Poi con mister Garcia, alla fine del ritiro di Castel di Sangro il 12 agosto, vi diremo a cosa punteremo.

Un anno fa a sorpresa vi avevo promesso lo scudetto, ora vedremo a cosa potremo puntare dopo i cambiamenti che ci saranno». Con la gente che chiede di tenere Zielinski, oltre ovviamente al cannoniere nigeriano. Del resto se Osimhen resta o meno fa tutta la differenza del mondo per le ambizioni del Napoli campione d’Italia".