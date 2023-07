Gazzetta - Itakura più tecnico ma meno fisico di Kim: può farne sentire meno la mancanza

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La grande disciplina del calciatore è un elemento fondamentale nelle valutazioni che il Napoli sta facendo su Itakura. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"E da questo punto di vista un calciatore giapponese è ancora più affidabile perché ha una cultura del lavoro, del sacrificio, che diventa molto efficace in una dinamica di gruppo. In questo giapponesi e coreani sono simili come impostazione. Certo Kim è veramente un crac della difesa, ma Itakura da un punto di vista tecnico si avvicina alle caratteristiche del sudcoreano. Un po’ più tecnico e meno fisico, però nell’economia della squadra potrebbe far sentir meno la mancanza di Kim".