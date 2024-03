Gazzetta - Italiano sempre nel mirino del Napoli: è la prima opzione se lascia la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i pretendenti di Vincenzo Italiano ci siano già

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i pretendenti di Vincenzo Italiano ci siano già. La scorsa stagione Aurelio De Laurentiis aveva pensato a lui per il dopo Spalletti. Non se ne fece nulla, per stessa ammissione del presidente del Napoli, per i buoni rapporti col collega viola, Rocco Commisso.

Ma adesso il discorso è diverso: il rapporto tra Italiano e la società toscana non più idilliaco e il Napoli è alla ricerca di un tecnico che lo faccia ripartire alla grande la prossima stagione. E il tecnico gigliato è sempre in cima alla lista, insieme con Palladino.