Gazzetta - Juventus, rosso di bilancio di 72mln blocca il mercato: servono le cessioni

I conti in rosso della Juventus, certificati ieri dal comunicato sul bilancio in rosso per 72mln, non consentono voli pindarici in chiave mercato. Solo tramite cessioni decisamente remunerative, che comunque i dirigenti non escludono assolutamente, si potrà tornare a pensare a qualche innesto per Andrea Pirlo. Il problema però non è tanto la volontà di cedere qualche pezzo pregiato, ma di trovare un acquirente che possa mettere nelle casse bianconere contante da girare a Paratici per acquistare qualche rinforzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.