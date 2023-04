Gazzetta - Kvara centravanti di manovra: Spalletti lo proporrà solo in un caso

Chi giocherà da centravanti nel Napoli che questa sera sfiderà il Milan a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League

Chi giocherà da centravanti nel Napoli che questa sera sfiderà il Milan a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Prova a rispondere l'interrogativo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“L’idea è quella di riproporlo dal via come nella gara di campionato a San Siro, però ovviamente una ipotesi alternativa va comunque presa in considerazione: Elmas sull’out mancino e Kvara centravanti di manovra è una traccia che però sarà approfondita solo se in giornata Giacomino dirà di sentirsi ancora un po’ “impastato””.