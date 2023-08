Gazzetta - Kvara-Osi: riecco la coppia dei sogni! Meglio di loro solo due coppie di alieni

Riecco la coppia dei sogni, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport analizzando il ritorno di Kvaratskhelia con Osimhen domani sera

Riecco la coppia dei sogni, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport analizzando il ritorno di Kvaratskhelia con Osimhen domani sera contro il Sassuolo: "Insieme hanno portato a Napoli lo scudetto dopo 33 anni. E rieccoli qui, confermati. Nella stagione scorsa, la coppia è stata capace di imporsi non solo in Italia ma anche in Champions. Osimhen si è preso il titolo di cannoniere, mentre Kvaratskhelia ha ottenuto il premio come miglior giocatore del campionato, oltre quello di gol più bello dell’anno, quello favoloso segnato all’Atalanta.

Considerando l’intera stagione i due, sommando gol ed assist, sono riusciti a salire sul podio delle migliori coppie nei cinque maggiori tornei europei. Davanti a loro solo Haaland-De Bruyne e Mbappé-Messi che erano insieme al Psg e sono stati anche protagonisti della finale Mondiale. Insomma una serie di soggetti già molto accreditati con i due “napoletani” che sono stati la vera sorpresa. E domani ecco l’avversario per certi versi ideale, statistiche alla mano. Nell’ottobre scorso Victor segnò la sua prima tripletta al Maradona. E nella partita di ritorno a Reggio Emilia, in febbraio, quei due segnarono in sintonia altrettante reti, straordinarie per bellezza (Kvara in slalom da centrocampo), potenza e precisione (Osimhen da posizione angolatissima".