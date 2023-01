Gazzetta - Kvaratskhelia non è al top: con la Samp può finire in panchina

Kvaratskhelia non è ancora al meglio dopo i colpi subiti contro l'Inter

TuttoNapoli.net

Kvaratskhelia non è ancora al meglio dopo i colpi subiti contro l'Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il georgiano potrebbe prospettarsi anche una situazione diversa: partire dalla panchina, per poi dare nell’ultima mezz’ora quella imprevedibilità di cui la squadra ha bisogno negli ultimi trenta metri, magari sfruttando la stanchezza dei difensori avversari.