Gazzetta - L'ombra di Conte sul futuro di Pioli: è la prima scelta del Milan

Stefano Pioli a metà gennaio è scivolato in Europa League, è a -9 dall’Inter in A e fuori dalla Coppa Italia. La sua conferma al Milan per il prossimo anno sembra sempre più improbabile. La società prenderà la sua decisione più avanti, in primavera, ma è chiaro che nell’ambiente qualcosa si è rotto.

Sulla panchina di Pioli, come scrive La Gazzetta dello Sport, incombe l'ombra ingombrante di Antonio Conte. Tra i profili a piede libero, anche per la prossima estate, quello del tecnico pugliese è sicuramente uno dei più appetibili e validi. Se con Pioli ci si è spesso ritrovati in una situazione di limbo tra grandi accelerate e brusche frenate, con Conte ci si aspetta una grande partenza in quarta e tanta costanza. Conte era stato accostato in passato anche al Napoli.