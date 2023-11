Gazzetta - La discesa negli spogliatoi al 45' di ADL ha definitivamente delegittimato Garcia

Questo il racconto della Gazzetta dello Sport

De Laurentiis e la discesa a fine primo tempo nello spogliatoio per cercare un sussulto della squadra dopo un primo tempo scialbo e confuso. Questo il racconto della Gazzetta dello Sport: "Il presidente, bypassando il tecnico, in quel momento lo ha definitivamente delegittimato, ma il suo intervento - che intendeva soprattutto motivare la squadra per riuscire a vincere la partita con l’Empoli -, non è andato a buon fine.

Non che i calciatori abbiano mai giocato contro l’allenatore, ma alla fine sono andati in confusione, non capendo sino in fondo cosa chiedesse loro un Garcia più impegnato a voltare pagina rispetto al passato (eccellente) ma non si è capito bene per puntare su cosa