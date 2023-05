Gazzetta - La Juve vuole Giuntoli perchè non può più acquistare giocatori di grido

"E De Laurentiis che fa? Rilancia. Sul mercato, con la programmazione dell’estate 2022, ha acquisito un vantaggio che oggi non vuol perdere"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambiano i tempi e pure gli equilibri di mercato. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport oggi in edicola sulle mosse nel ruolo di direttore sportivo di Napoli e Juventus: "Le cicale ora sono in difficoltà e devono correre ai ripari, mentre le formiche hanno saputo accumulare ricchezza e ora sono più forti. La Juve che prima spadroneggiava sul mercato oggi aspetta la decisione di Cristiano Giuntoli. Non potendo più acquistare i giocatori più di grido, spandendo milioni di euro, si affida a chi è stato capace di portare i prospetti giusti al Napoli, per valorizzarli.

E De Laurentiis che fa? Rilancia. Sul mercato, con la programmazione dell’estate 2022, ha acquisito un vantaggio che oggi non vuol perdere. E così, partendo Giuntoli, ha già individuato in Pietro Accardi il sostituto.