Gazzetta - La strategia di ADL: prendere Conte per trattenere i suoi big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte è un nome che ritorna nella mente di Aurelio De Laurentiis, alle prese con la sostituzione di Luciano Spalletti. Per la Gazzetta dello Sport, l'arrivo dell'ex del Tottenham sarebbe un segnale anche alla squadra sulle ambizioni del club.

"Conte ha grande voglia di rimettersi in gioco e l’idea di trovare una squadra già ben impostata per competere in Italia e in Europa lo stuzzicherebbe. Certo rimane un ostacolo non da poco. Perché per la policy che si è imposto per tenere in ordine i conti, De Laurentiis non vuole andare oltre i sette milioni di ingaggio per giocatori e anche allenatore. Ma il ragionamento potrebbe anche cambiare e sempre per restare in linea con una certa politica: un tecnico leader, anche se più costoso, darebbe ai big uno stimolo in più per restare e continuare a vincere invece che “ascoltare” altre sirene".