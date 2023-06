Gazzetta - Le caratteristiche di Galtier che piacciono ad ADL

Quali sono le qualità di Christophe Galtier che stuzzicano Aurelio De Laurentiis? Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quali sono le qualità di Christophe Galtier che stuzzicano Aurelio De Laurentiis? "Rigore, disciplina e spirito creativo per adattarsi al contesto locale. Niente dogmi tattici”, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il tecnico francese non si è mai nascosto, mantenendosi nonostante le pressioni mediatiche diretto, loquace, onesto nelle analisi, come quando nell’ultima conferenza stampa ha ammesso di aver commesso qualche errore di troppo: come quello di non essere arrivato con una squadra fresca fisicamente nel momento caldo della stagione.

Galtier ha giocato con ogni tipo di modulo, passando anche a corso partita da un assetto tattico all’altro, ma forse aveva concesso a inizio percorso troppa libertà e fiducia alle sue stelle che poi l’hanno abbandonato una volta disputato il Mondiale”.