Gazzetta - Le direttive del designatore Rocchi: meno perdite di tempo, più recupero e basta rigorini

Ieri si è svolto a Roma il primo raduno 2023 degli arbitri della Can A e B e il designatore Gianluca Rocchi ha puntato pensieri e sforzi proprio verso la Caccia ai Perditempo. L’obiettivo è sveltire. Per giocare di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "La mossa è a... monte: si sveltisce tutto per evitare minuti da buttare o recuperi extra. Prima o poi si arriverà al tempo effettivo ma fino a quel giorno i direttori di gara dovranno mettersi nell’ordine di idee di far giocare a pallone il più possibile. Che è poi stato l’assunto di Collina, capo degli arbitri mondiali. Al centro dell’attenzione, anche i rinvii dei portieri: fateci caso, è quello il ruolo verso il quale si alzano più cartellini gialli per sanzionare le cosiddette “perdite di tempo”. Portieri sotto osservazione quindi".