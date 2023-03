Gazzetta - Le ultime su Meret e Kim: c'è una considerazione da fare su Gollini

Ultime sugli infortunati sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di Giacomo Morini

Ultime sugli infortunati sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Lozano è recuperato e non dimentichiamo che il messicano è stato premiato come uomo partita all’andata in Germania. Un’alternativa in più per Spalletti che riavrà anche Mario Rui (squalificato in campionato). Oggi si attendono conferme positive su Kim e Meret. Il sudcoreano è un totem cui difficilmente si rinuncia, mentre Gollini ha mostrato affidabilità e consente al portiere friulano di non dover forzare fin quando la contusione al polso non sarà assorbita. Ma sarà una notte in cui tutti vogliono essere protagonisti".