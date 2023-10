Gazzetta - Leao fece male al Napoli grazie a Diaz e Tonali che ora non sono più al Milan

La Rosea ricorda che il portoghese lo scorso anno fece male al Napoli, ma grazie a due compagni che adesso non giocano più con lui.

TuttoNapoli.net

Focus su Rafael Leao sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Rafa partecipa meno, aiuta meno, ma, soprattutto, tira meno, La metà di Kvara. È qui che Pioli chiede a Rafa di crescere: nell’aggressione alla porta, nella presenza in area, nella cattiveria al tiro. Il Milan che ha messo in fila 5 match di Champions senza reti e che non ne ha segnate a Juve e Psg; il Milan che ha un centravanti di 37 anni, all’asciutto dal primo settembre, ha un vitale bisogno di ritrovare il Leao del 4-0 al Maradona.

Ma, notare: il primo gol lo segnò grazie a un invito illuminato di Diaz nella profondità; il secondo grazie a Tonali che sradicò la palla dai piedi di Zielinski. Oggi un rifinitore come Diaz e un recuperatore come Tonali, il Milan non ce li ha. È un altro Milan. Può crescere, ma solo se cresce il giocatore migliore: Rafa Leao".