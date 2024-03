Gazzetta - Lindstrom verso bocciatura totale: anche ADL ha smentito una voce

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta il mercato del Napoli con tanti errori e colpi non riusciti e calciatori che non hanno reso

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta il mercato del Napoli con tanti errori e colpi non riusciti e calciatori che non hanno reso. Uno su tutti: "Chi si avvia verso una bocciatura vera e propria è Lindstrom. Per un po’ sembrava vittima di un equivoco tattico, che De Laurentiis in persona ha smentito a gran voce. Un’azione difensiva che ha tolto ogni attenuante al danese, finora inconsistente e costretto soltanto agli scampoli di partita".