Gazzetta - Lo stop di Doveri e Mazzoleni ha creato problemi a Rizzoli

Doveri e Mazzoleni fermati per un turno dopo le polemiche post Benevento-Cagliari. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sèport scrive: "Lo stop di Doveri e Mazzoleni, inevitabile nonostante la linea morbida degli ultimi mesi del designatore, ha creato non pochi problemi a Rizzoli, in un momento delicato della stagione. In questi giorni, infatti, la squadra arbitrale è già priva di Orsato, Irrati, Valeri e Meli, impegnati in Turchia nel raduno di preparazione al prossimo Europeo".