Gazzetta - Lotta Scudetto, il Napoli pare già rassegnato ad abdicare

Ripetersi è complicato, si sa, e il Napoli in questa stagione sta facendo fatica. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Vanno pian piano in dissolvenza, quasi si siano già rassegnati ad abdicare. Il Napoli mostra che è ancora vivo, ma per difendere il titolo deve compiere un’impresa. Il pareggio con il Milan ha il suo notevole peso specifico, ma sembra ottenuto più di pancia e di cuore che di testa. Garcia ci prova, però dopo i vuoti d’aria dei mesi scorsi si vede che è depotenziato, ha meno presa sulla macchina".