Gazzetta - Lozano, da Bambola Assassina a Cicciobello: ora è tornato Speedy Gonzales

Campione o meteora, chi è il vero Hirving Lozano? La Gazzetta dello Sport oggi si interroga sul messicano scrivendo che dopo il gol a Torino "il Chucky perse in fretta quel ghigno ribelle che gli ha portato questo nomignolo. Più che a una bambola “da paura” somigliava a un Cicciobello con la bua. Sfortunato pure il ragazzo, perché l’unico gol segnato al San Paolo davanti al suo pubblico, quello che gli consente di sentire sulla pelle l’urlo di Fuorigrotta, capita nella serata più infausta della passata stagione: il 5 novembre. Contro il Salisburgo quella rete è importante per la qualificazione agli ottavi di Champions, ma nello spogliatoio succede di tutto: litigi e ammutinamento".

La svolta arriva all'antivigilia della. Coppa Italia con Gattuso che lo caccia dall'allenamento e sembra esserci la rottura definitiva, col giocatore incapace di ritrovarsi. Ma Lozano capisce la lezione di Gattuso, che non porta rancore, e si rivede un giocatore più reattivo, che prende confidenza col gol e la tattica del nostro campionato: "E così in estate l’accelerazione, anche nelle lezioni di italiano per comprendere meglio la lingua e l’ambiente. Gattuso e il suo staff con un lavoro intenso lo hanno convinto a giocare a destra e ad aiutare la squadra in fase di copertura. Hirving ha metabolizzato la differente metodologia di allenamento e ora avverte le sue gambe “girare” veloci, come quelle di Speedy Gonzales. Il risultato alla ripartenza di campionato è strabiliante: due gol, due assist e un rendimento costante, da spina al fianco delle difese avversarie".