Gazzetta - Lozano rifiuta rinnovo al ribasso: possibile addio last minute

Un ultimo ritocco non è da escludere in casa Napoli nel reparto avanzato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un ultimo ritocco non è da escludere in casa Napoli nel reparto avanzato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Tutto dipende dal futuro di Hirving Lozano, che ha rifiutato la proposta di rinnovo al ribasso avanzata dal Napoli (2,5 milioni all’anno rispetto ai 4,5 percepiti oggi), mettendosi automaticamente sul mercato.

A Castel Volturno non è arrivata alcuna offerta ufficiale per il messicano, accostato a qualche club di Mls. Voci che al momento, dunque, non trovano riscontri. Nulla però può essere dato per scontato, specialmente quando mancano più di due settimane allo stop ai trasferimenti".