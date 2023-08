Gazzetta - Mancini ferito dalle notizie sull'Arabia: dimissioni dovute a Gravina e lo staff

Leggere che avrebbe mollato per i petrodollari lo ha ferito ancora di più, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando la reazione dell'ex Ct Roberto Mancini

Leggere che avrebbe mollato per i petrodollari arabi lo ha ferito ancora di più, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando la reazione dell'ex Ct Roberto Mancini che di offerte ne aveva diverse e le aveva rifiutate anche dall'Inghilterra e mai avrebbe pensato di lasciare la nazionale. Perché dimettersi dopo l'annuncio sul ruolo di responsabile del Club Italia e coordinatore di tutto il settore azzurro, dalla Nazionale maggiore all’Under 21 e 20? Di seguito alcuni stralci: "Si parte dai cambiamenti che avevano portato alla nomina di Alberto Bollini, reduce dal trionfo europeo con l’Under 19, come vice c.t. - nel cui staff era entrato anche Andrea Barzagli per occuparsi in particolare della fase difensiva -; il passaggio di Carmine Nunziata, vice campione del Mondo con la 20, a tecnico dell’Under 21 e di Attilio Lombardo alla stessa U20, non erano stati davvero condivisi da Mancini.

"Qualcosa era cambiato, non sentivo più la fiducia. L’Arabia non c’entra nulla" il senso del Mancio-pensiero. I rapporti tra i due avevano incominciato a guastarsi. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, il presidente federale avrebbe fatto capire al c.t. che era ora di voltare pagina anche a livello di scelte, rinunciando ad alcuni veterani (Jorginho, Verratti e Immobile) per puntare sui giovani. Il Mancio, che pure di “baby” in carriera ne ha lanciati a manciate tra squadre di club e Nazionale, non aveva gradito l’ingerenza di campo. Gravina poi ha spinto per riportare nel giro azzurro Gigi Buffon, fresco di ritiro dal calcio giocato e nominato capo delegazione della Nazionale al posto del compianto Vialli. Le persone vicine all’ex c.t. insomma sono compatte nel sostenere che le (sofferte) dimissioni nulla hanno a che fare con le sirene arabe".