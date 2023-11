Gazzetta - Mazzarri è uno che conosce il mestiere e ha saputo dove intervenire

Il presidente ha deciso di andare su un allenatore navigato, che conosca la piazza. E per ora (ma siamo solo alla prima) ha avuto ragione lui

Walter Mazzarri non è stata sicuramente una scelta dettata dal nome altisonante, anzi nella lista di Aurelio De Laurentiis c'erano altri profili di maggiore rilevanza, almeno per quanto fatto negli ultimi anni. Ma il presidente ha deciso di andare su un allenatore navigato, che conosca la piazza. E per ora (ma siamo solo alla prima) ha avuto ragione lui perché il tecnico di San Vincenzo è uno che il mestiere lo conosce, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Non è questione di bacchetta magica, siamo ancora lontani dalle prestazioni del grande Napoli di Spalletti, seduto in tribuna per l’occasione. Semplicemente il tecnico di tante battaglie è riuscito a battere i tasti giusti, in primis quelli delle motivazioni e dell’unità di gruppo. Unità vista soprattutto quando l’Atalanta ha spinto forte sui pedali per ribaltare la partita. Non un mago, ma uno che conosce il proprio mestiere e sa dove intervenire".