Gazzetta - Mazzarri impaziente: attende Lobotka per costruirgli intorno il suo Napoli

TuttoNapoli.net

Walter Mazzarri ha seguito con apprensione il finale di partita tra Slovacchia e Islanda, in cui Lobotka ha accusato un leggero fastidio alla caviglia dopo un contrasto. Il centrocampista del Napoli però è stato in grado di ultimarla e questo - scrive la Gazzetta dello Sport - ha rasserenato subito Mazzarri: "Non esiste, infatti, un sostituto naturale dello slovacco, felicissimo per aver conquistato la partecipazione alla prossima rassegna continentale. Che la linea mediana sia composta da tre o cinque calciatori, sarà sempre lui il cervello delle operazioni.

Detta i tempi, spezza i raddoppi e laddove possibile verticalizza con rapidità. Anche per questo l’allenatore attende impaziente di poterci lavorare, così da costruire intorno alle sue geometrie il Napoli che verrà".