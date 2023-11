Gazzetta - Mazzarri non ha ancora scelto il centravanti: c'è un favorito

Victor Osimhen sta migliorando (ieri ha lavorato in parte in gruppo) ma che con ogni probabilità al massimo sarà in panchina

Cercasi centravanti per Bergamo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, considerando che Victor Osimhen sta migliorando (ieri ha lavorato in parte in gruppo) ma che con ogni probabilità al massimo sarà in panchina a Bergamo, dunque c’è da scegliere il terminale di gioco. E comunque il tecnico toscano ha una bella alternativa, perché sia Giacomo Raspadori, sia Giovanni Simeone - in rigoroso ordine alfabetico - sono attaccanti competitivi e molto concentrati sulla squadra. Il primo in Nazionale ha anche segnato contro la Macedonia, l’argentino invece è rimasto a Castel Volturno allenandosi con grande intensità per migliorare la forma.