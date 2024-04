Gazzetta - Meluso verso l'addio: il contratto non verrà rinnovato

Nella testa di De Laurentiis, Manna dovrà essere quello che in passato sono stati Bigon e lo stesso Giuntoli

Nella testa di De Laurentiis, Manna dovrà essere quello che in passato sono stati Bigon e lo stesso Giuntoli. Lavoratori di successo, strateghi col dono della diplomazia nella gestione dello spogliatoio. Serviva un volto nuovo in un settore cruciale, per tagliare col passato e cancellare in fretta questi mesi di fallimento napoletano. E non che Mauro Meluso - attuale d.s. con un contratto che non verrà rinnovato - abbia responsabilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.