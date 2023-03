Gazzetta - Meret con Vicario l'MVP della Serie A, Kim ha fatto dimenticare Koulibaly

La rosea analizza il rendimento della difesa meno battuta della nostra Serie A.

In campionato il Napoli ha la difesa più forte e completa: appena 15 reti subite. Meret è, probabilmente con Vicario, il portiere più sicuro del torneo. Kim ha fatto dimenticare, o quasi, Koulibaly: l’intesa con Rrahmani è stata spontanea. Di Lorenzo ha compiuto un salto di personalità enorme dalla finale di Wembley con gli azzurri. A sinistra l’alternanza Mario Rui-Olivera ha fatto bene a entrambi. Non sono fenomeni, ma il gioco di squadra sta moltiplicando il rendimento dei singoli. Spalletti lavora non da adesso sugli equilibri difensivi: già l’anno scorso il suo Napoli, 31 gol subiti come il Milan, era stato il più bravo.