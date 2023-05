Gazzetta - Meret, rinnovo fino al 2025 non è scontato: dipende da un risultato

Se la questione Spalletti continua a tenere banco, non significa che il Napoli non stia portando avanti i propri progetti che in questa fase

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Se la questione Spalletti continua a tenere banco, non significa che il Napoli non stia portando avanti i propri progetti che in questa fase prevede la chiusura di una serie di rinnovi contrattuali. Il primo, a inizio stagione, è stato il portiere Alex Meret che - dopo un’estate travagliata con la valigia pronta - ha avuto il contratto rinnovato sino al 2024 con una opzione per il club di prolungamento al 2025, se nella prossima stagione il friulano supererà il 70 per cento di presenze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.