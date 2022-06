Gazzetta - Mertens, addio possibile: la Lazio di Sarri offre più di ADL

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro in bilico dell'attaccante belga.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non è affatto sbagliato immaginare che Cristiano Giuntoli si stia portando avanti per “prevenire” eventuali altri addii a parametro zero, in primis quello di Dries Mertens (ma anche quello di Ospina)". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro in bilico dell'attaccante belga.

"Due per Dries Il belga è fortemente appetito dalla Lazio del suo “mentore” Sarri (disponibile ad offrirgli un ingaggio più alto di quello proposto dal Napoli) ed un po’ più lontano dal continuare a vestire la maglia azzurra dopo le dichiarazioni di lunedì del presidente De Laurentiis, cui ovviamente Mertens non ha risposto".