Gazzetta - Mourinho-Napoli, le ragioni per un sì

Le ragioni per un sì. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elenca le possibili motivazioni che potrebbero indurre Aurelio De Laurentiis a cedere alla tentazione di portare Josè Mourinho sulla panchina del Napoli: "Per la bellezza della città, per la passione dei tifosi, per l’ambizione sempre massima, Napoli si sposerebbe alla perfezione con Mourinho, questo è certo. Dopo Roma, forse nessun’altra piazza italiana offrirebbe quell’affetto e quell’amore viscerale che José ha trovato nella Capitale.

E saprebbe nutrirsi di questa energia folle che gravita intorno alla squadra, questo è sicuro. Però a oggi è difficile immaginare Mou al Napoli in estate. Lui, intanto, ha rifiutato l’Al Shabaab e l’Arabia, perché vuole ancora una grande avventura, magari proprio in Italia" scrive la rosea.