Gazzetta - Napoli a Milano in una posizione di forza che non ha mai avuto nella storia

A Milano come mai prima nella storia. Così La Gazzetta dello Sport scrive sulla sfida di andata dei quarti di Champions League in programma tra Milan e Napoli.

"Entrambe le milanesi, Milan e Inter, sono sprofondate in classifica. Il Napoli è venuto a giocarsi questo quarto di Champions in una posizione di forza che non ha mai avuto su Milano, nonostante il recente 4-0 e la maggiore confidenza del Diavolo con l’aria rarefatta di Champions. Spalletti ha dato appuntamento a Guardiola «davanti a un buon caffè turco», cioè a Istanbul sede della finale del 10 giugno"