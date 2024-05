Gazzetta - Napoli dimentica lo strazio di quest'anno: con Conte la città ha perso il controllo

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli e adesso mancano soltanto le firme e i conseguenziali annunci. Sulla vicenda si esprime così il quotidiano

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli e adesso mancano soltanto le firme e i conseguenziali annunci. Sulla vicenda si esprime così oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: "A Napoli è cominciato il conto alla rovescia per Antonio Conte e lo strazio degli ultimi mesi sembra lontano una vita. Si aspetta solo il tweet ufficiale con l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se la firma, in realtà, difficilmente arriverà prima di domenica.

Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli e ormai anche i pessimisti si stanno lasciando andare: la città della scaramanzia ancora una volta ha perso il controllo, come un anno fa quando vedeva lo scudetto sempre più vicino".