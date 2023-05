Gazzetta - Napoli è la nave che dopo viaggio si avvicina al porto e rallenta per godersi la festa

Così scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del ko al Brianteo degli azzurri.

"Il Napoli è la nave che, dopo un lungo e bellissimo viaggio, si avvicina al porto e rallenta vistosamente per godersi lo spettacolo della costa ricordando nel frattempo le meraviglie della navigazione". Così scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del ko al Brianteo degli azzurri.

"Anche il Monza omaggia la capolista con il pasillo d’onore prima del via, ma poi ne sfrutta con ferocia l’evidente sbornia da trionfo vincendo con merito e aggiungendo un altro scalpo prestigioso alla sua collezione stagionale. Con Palladino in panchina, il bilancio del Monza contro le prime tre della classifica attuale è di 13 punti su 15 disponibili, frutto di due vittorie contro la Juve, di un successo e un pareggio contro l’Inter e della grande soddisfazione di ieri. L’ottavo posto adesso è l’obiettivo che dà un senso alle ultime giornate, ma l’impressione è che la società voglia farne il punto di partenza per un progetto ancora più ambizioso.