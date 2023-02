Gazzetta - Napoli fortunato con l'acquisto di Kim: deve ringraziare il Chelsea

Perché il Napoli non si poteva muovere con il Fenerbahçe, detentore del cartellino, fin quando la cessione di Koulibaly non si fosse realizzata.

"Che poi tu puoi avere i migliori scouting al mondo, ma la differenza la fanno le contingenze, anche quelle fortunate". Sull'edizione odierna della Gazzetta delli Sport si parla dell'arrivo in azzurro di Kim Min-Jae: " Già perché, per un discorso di sostenibilità economica, il Napoli acquista solo dopo aver ceduto. Perché il Napoli non si poteva muovere con il Fenerbahçe, detentore del cartellino, fin quando la cessione di Koulibaly non si fosse realizzata.

E per fortuna del Napoli il Chelsea si mosse concretamente a metà luglio. Giusto in tempo per convincere Kim, già d’accordo coi francesi, a non firmare per il Rennes e accettare il Napoli. Si fosse mosso il Chelsea una settimana dopo, Kim non sarebbe più arrivato in azzurro. E questa è storia che è accaduta anche con altri giocatori".