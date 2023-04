Gazzetta - Napoli-Milan giovani e vincenti: chi va avanti in Champions può aprire un ciclo

Milan-Napoli è la sfida tra gli attuali campioni d'Italia e la squadra che si cucirà sul petto, ma anche tra due tra le squadre più giovani del campionato.

Milan-Napoli è la sfida tra gli attuali campioni d'Italia e la squadra che si cucirà sul petto, ma anche tra due tra le squadre più giovani del campionato. Lo riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Milan e Napoli sono soprattutto squadre giovani. La rosa di Spalletti è la seconda per età media più bassa tra le sei big del nostro campionato e la terza tra le magnifiche otto della Champions League. Ma se restringiamo il campo gli undici-tipo spicca il Milan per la formazione più giovane della Serie A. Entrambe, dunque, se non stravolte dal mercato saranno capaci di aprire un ciclo".