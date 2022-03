Gazzetta - Napoli patisce una certa dipendenza da Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non ci saranno Duvan Zapata da una parte e Victor Osimhen dall’altra, l’uno infortunato e l’altro squalificato, ma non pensiamo che Atalanta-Napoli di domenica soffrirà la mancanza dei centravanti totem". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra azzurri e bergamaschi in programma domenica.

"L’Atalanta per esempio è la squadra che in questa Serie A ha mandato in gol il maggior numero di giocatori. Sono 18: Pasalic, Zapata, Malinovskyi, Koopmeiners, Muriel, Ilicic, Miranchuk, Zappacosta, Palomino, Toloi, Demiral, Maehle, Freuler, Pessina, De Roon, Cissé, più Gosens, nel frattempo ceduto all’Inter, e Piccoli, oggi in prestito al Genoa. Il Napoli, con 13 marcatori differenti, patisce una certa dipendenza da Osimhen, autore di 11 reti, però è sopravvissuto alla lunga assenza del nigeriano per il grave infortunio al volto e Luciano Spalletti troverà un’alchimia offensiva. Probabile che si affidi al tridente leggero, ma molto dipenderà dalle condizioni che paleseranno i giocatori di rientro dagli impegni nelle varie nazionali.