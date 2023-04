Gazzetta - Napoli pigro e svogliato, ha sbagliato tutto! Spalletti ora lavori sulla testa dei giocatori

Il Napoli ha sbagliato tutto, a cominciare dallo spirito con cui è sceso in campo: molle, pigro, svogliato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha sbagliato tutto, a cominciare dallo spirito con cui è sceso in campo: molle, pigro, svogliato. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ha pagato l’assenza di Osimhen e i propri errori di distrazione. In una notte ha subito un quarto dei gol che aveva subito in 27 giornate. Ma ci può stare, dopo una corsa tanto entusiasmante. Non ha compromesso nulla. Ora Spalletti dev’essere bravo a rimuovere la batosta dalla testa della squadra e ad avvicinarla alla partita di San Siro del 12 aprile nel modo più sereno possibile.