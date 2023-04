Gazzetta - Napoli s'è interessato a Retegui, ma è un altro il club in pole

I due gol in maglia azzurra hanno dato fama a Mateo Retegui, tanto che diversi club sono sulle sue tracce per il futuro.

© foto di www.imagephotoagency.it

I due gol in maglia azzurra hanno dato fama a Mateo Retegui, tanto che diversi club sono sulle sue tracce per il futuro. A gennaio era stato vicino al Verona, che aveva offerto al Tigre 10 milioni per l’attaccante, poi rifiutati. In queste settimane, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è stato un interesse di Lazio e Napoli, ma il club italiano che più di tutti l’ha puntato è l’Inter.

I nerazzurri hanno grande tradizione con gli argentini e devono ancora capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, ma la questione più importante riguarda il 50% del cartellino di Retegui in mano al Boca Juniors. Ma prima o poi - si legge -, la trattativa decollerà.