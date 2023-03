Gazzetta - Napoli stritola avversari: il segreto è la condizione fisica

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la forza della squadra di Luciano Spalletti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli capace di stritolare ogni avversario. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la forza della squadra di Luciano Spalletti.

“Dove, come e anche quando. Perché non è un caso che il Napoli segni il maggior numero di gol (14, la stessa cifra) nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e ugualmente nella ripresa. Questo significa innanzitutto avere un’ottima preparazione fisica, che consente di essere lucidi anche in fondo alla gara. Ma è la dimostrazione di come il Napoli stritoli i propri avversari, mettendoli pugilisticamente alle corde, per poi colpirli in maniera letale”.