Gazzetta - Natan studia l'Italiano e spinge per giocare: l'esordio si avvicina

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla fase di inserimento del difensore brasiliano che spera di esordire dopo la sosta

Natan studia l'italiano e spinge per giocare. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla fase di inserimento del difensore brasiliano che spera di esordire dopo la sosta: "Anche via social il brasiliano Natan, il difensore acquistato in agosto dal Red Bull Bragantino, dà segnali della sua grande voglia di diventare presto protagonista con la maglia azzurra.

Natan sta studiando intensamente l’italiano, per integrarsi più in fretta, e su Instagram ha postato una foto del suo pc, sul quale display appaiono alcuni verbi italiani coniugati. Anche per lui il momento dell’esordio italiano si avvicina" scrive la rosea.