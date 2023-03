Gazzetta - Nessun allarme: per Spalletti non ci sono problemi di tenuta

La sconfitta con la Lazio ha fatto male ai giocatori e lo testimoniano le reazioni viste sul prato del Maradona al triplice fischio

La sconfitta con la Lazio ha fatto male ai giocatori e lo testimoniano le reazioni viste sul prato del Maradona al triplice fischio, ma non è suonato nessun campanello d'allarme per Luciano Spalletti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Non ci sono particolari spie di allarme relativamente alla condizione fisica o alla tenuta psicologica del Napoli, semplicemente la compagine di Sarri è riuscita a sporcare le linee di passaggio predilette dai partenopei e questo ha costretto i due difensori centrali a forzare un po’ di soluzioni verso gli esterni difensivi senza riuscire ad innescare Lobotka che, invece, generalmente è il fulcro della costruzione".