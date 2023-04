Gazzetta - Nessuno spende meglio di Milan e Napoli: dal 2019 valore più che raddoppiato

Milan-Napoli sarà anche la sfida tra i due direttori sportivi, Massara (e Maldini) e Giuntoli, che spendono meglio i soldi del club.

Milan-Napoli sarà anche la sfida tra i due direttori sportivi, Frederic Massara (e Paolo Maldini) e Cristiano Giuntoli, che spendono meglio i soldi del club. Il Napoli dal 2019 al 2022 ha speso 140,35 milioni di euro per sette giocatori, che riportiamo di seguito, che ora valgono 364 milioni, quindi due volte e mezzo tanto. Nello stesso arco di tempo il Milan ha speso 144,2 milioni per otto giocatori, che riportiamo di seguito, la cui rivalutazione in tre anni ha portato a un valore di 364 milioni.