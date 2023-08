Gazzetta - Non è escluso che ADL racconti la sua verità su Veiga e l’agente Zahavi

La Gazzetta dello Sport analizza così il day-after della clamorosa beffa Gabri Veiga:

Spiazzati, ma non impreparati e comunque sereni di avere una rosa completa che, se possibile, va migliorata ma che alla fine è già competitiva così. La Gazzetta dello Sport analizza così il day-after della clamorosa beffa Gabri Veiga: "Da casa Napoli è quanto trapela, anche se non è escluso che il presidente Aurelio De Laurentiis esterni la sua verità a proposito della trattativa col Celta Vigo per Gabri Veiga, finito invece all’Al Ahli con un cambio di direzione improvviso dell’esperto agente israeliano Pini Zahavi.

Ma al di là delle reali motivazioni per cui è saltato un accordo che venerdì scorso c’era fra galiziani e Napoli, ora rimane l’ultima settimana di mercato per muoversi e tentare un colpo che rinforzi ulteriormente la squadra. Perché da un punto di vista numerico di rosa Garcia ha tutti i ruoli coperti: partito Kim è arrivato Natan, rientrato al Tottenham Ndombele, ecco Cajuste. Per il resto ci sono tutti i protagonisti del tricolore e anzi qualcuno dovrebbe partire".