Gazzetta - Non è Lindstrom il primo obiettivo se parte Lozano: il nome in cima alla lista

Aumenta la distanza tra il Napoli e Lozano: il messicano non ha accettato la decurtazione da 4,5 a 2,5 milioni, con il prolungamento fino al 2026, e finora non sono arrivate offerte ufficiali. Sulla Gazzetta dello Sport si parla degli eventuali sostituti: "Così, a dieci giorni dalla fine del mercato, c’è il rischio che diventi un emarginato.

In ogni caso, la dirigenza ha ben chiari i nomi su cui virare se dovesse andare in porto la cessione: in cima alla lista c’è Bakayoko del Psv Eindhoven, per il quale il club chiede 30 milioni mentre il presidente è disposto a investirne di meno. È un profilo particolarmente gradito, anche per l’età, avendo soltanto vent’anni. Completano l’elenco Lindstrom, di proprietà dell’Eintracht Francoforte, e Zhegrova, fantasista del Lille; per il danese la valutazione è analoga, ma le possibilità di uno sconto sono decisamente minori".