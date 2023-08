Gazzetta - Non si contano più le volte che Calenda è andato in ritiro

TuttoNapoli.net

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel ritiro di Rivisondoli si è perso il conto delle volte in cui è apparso dalla porta principale Roberto Calenda, agente di Osimhen, l’uomo con cui lavorare per trovare un’intesa che accontenti tutti, giocatore e società. Napoli e Victor, ormai da mesi, lavorano al nuovo contratto: con ricco adeguamento sull’ingaggio del nigeriano e clausola rescissoria valida dalla prossima stagione. Un modo per mettersi al riparo dalle sirene straniere e dalle offerte monstre dell’Arabia, la nuova terra promessa per tanti, ma forse non ancora per Osimhen.