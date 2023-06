Gazzetta - Non solo Liverpool: altri tre club di Premier su Osimhen

A fare il punto sulla questione Osimhen-Premier League è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.





Dall’Inghilterra non c’è solo il Liverpool a muoversi per Victor Osimhen. A fare il punto sulla questione Osimhen-Premier League è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il Manchester United ha bisogno di un centravanti per aumentare la competitività anche in Champions. Già l’estate scorsa (con Cristiano Ronaldo in ballo) il potente agente portoghese Jorge Mendes cercò di portare Osimhen all’United. Al momento, in attesa che si compia il passaggio di proprietà, il management sembra più orientato alla scelta Harry Kane. Se così fosse, ecco che il Tottenham entrerebbe fra le possibili acquirenti del capocannoniere della Serie A. E non dimentichiamo che il Newcastle già in gennaio aveva provato a prendere il centravanti del Napoli. Ora sta investendo su Tonali e il Fair play finanziario non gli consente grandi manovre, pur non mancando le risorse economiche. Staremo a vedere".