Gazzetta - Non sono bastati incontri a Dimaro per rinnovo: Osimhen chiede ingaggio più alto

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono bastati i primi incontri tra le parti andati in scena a Dimaro.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nella sua ultima uscita pubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha trattato in modo netto il tema dei rinnovi (il primo è già arrivato, con la firma di Di Lorenzo): "I rinnovi proseguono, vedremo chi ama davvero Napoli o ambisce ad altri lidi". Il nome più caldo è senza dubbio quello di Victor Osimhen, il cui contratto scade nel 2025. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono bastati i primi incontri tra le parti andati in scena a Dimaro. Il patron azzurro chiede 200 milioni di euro per il nigeriano e, inevitabilmente, il suo entourage pretende un ingaggio superiore a quello attuale.