Gazzetta - Occhiali da sole per i portieri e piedi nudi: i nuovi metodi di Garcia

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nasce il nuovo Napoli di Garcia e a Dimaro si sono viste alcune novità nei metodi di allenamento del nuovo allenatore. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “E se la ricerca del pressing e del ritmo di gioco alto sono per certi versi nel Dna di questa squadra, ci sono altri particolari sui quali si intravedono metodologie diverse. Come le ripetute sui mille metri volute dal preparatore Paolo Rongoni.

O altri accorgimenti come il far allenare senza scarpe i giocatori, per migliorare e rafforzare la sensibilità plantare, oppure gli occhiali da sole per i portieri: un modo per consentire una maggiore messa a fuoco oculare sulle traiettorie del pallone. Vedremo strada facendo quali di questi accorgimenti risulterà il più efficace”.