Gazzetta - Oggi ADL presenta ritiro: presenza (o meno) di Spalletti sarà un indizio

TuttoNapoli.net

Oggi alle 12.30 è prevista la conferenza stampa di presentazione del ritiro, il dodicesimo della serie, a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole, Trentino. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è ancora certa la presenza in conferenza stampa di Luciano Spalletti.

"Il presidente ci sarà, non è stato annunciato l’allenatore e anche questo potrà essere un segnale, se in effetti Spalletti non dovesse esserci. Di sicuro a due settimane dalla conquista di un favoloso scudetto, il produttore cinematografico vorrà rassicurare l’ambiente" si legge sulla rosea.