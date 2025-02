Gazzetta - Ogni volta che al 23° turno Conte è stato in testa, poi ha vinto lo Scudetto

La recente sconfitta dell'Inter ha segnato un cambiamento significativo nel campionato del Napoli, mettendo in discussione l'approccio di Antonio Conte di "mettere punti in cascina". Le statistiche parlano chiaro e vengono snocciolate dall'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: ogni volta che alla 23esima giornata il Napoli si è trovato in vantaggio di tre punti, Conte ha poi conquistato il titolo.

Questo segna un'altra accelerazione nell'era contiana, che ha saputo rimettere in sesto una squadra in difficoltà e costruirne una vincente con una rapidità senza precedenti, almeno per standard calcistici napoletani. Il lavoro del tecnico sta portando risultati che promettono di rivoluzionare le aspettative per questa stagione.